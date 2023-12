Skandaliczne zachowanie Brauna. Izraelskie media je odnotowały

"Byliśmy dziś świadkami wydarzenia nacechowanego podżeganiem i antysemityzmem na najwyższym poziomie. Jeśli polski parlament nie potrafi zadbać o godność i bezpieczeństwo społeczności żydowskiej, to jak może zapewnić jej ochronę w sferze publicznej? Działania Brauna, jako członka skrajnie prawicowej partii, narażają życie członków społeczności żydowskiej i mogą potencjalnie prowadzić do dalszych ataków. Wzywam władze do wszczęcia dochodzenia w sprawie Brauna i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Nadszedł czas na działanie" - powiedział Goldschmidt, cytowany przez "Jerusalem Post".