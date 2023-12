Narada ws. Brauna. Możliwe wykluczenie z klubu, ale to nie koniec

Wykluczenie z obrad i wszczęte postępowanie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oznajmił jeszcze we wtorek, że Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury.