Grzegorz Braun wykluczony z obrad Sejmu

Marszałek Sejmu przerwał obrady i zabrał głos ws. zdarzenia. Ogłosił, że wkrótce zbierze się Prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania parlamentarzysty. - Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz zdarzy się to, co stało się przed chwilą, to uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad - powiedział Szymon Hołownia.