Skandaliczne zachowanie Brauna. Rzeczniczka Konfederacji stanowczo

Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, zdecydował o wykluczeniu posła Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia poinformował również, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Dodatkowo, Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury w tej sprawie.