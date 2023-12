Pytanie o miejsce w prezydium dla Bosaka. Hołownia odpowiedział krótko

Skomlementował przemówienie premiera. Stwierdził, że było "dobre i asertywne". Zauważył też zmianę w relacjach Donalda Tuska z Andrzejem Dudą "odkąd panowie spotkali się w Sejmie". - Takie obrazki naprawdę cieszą i stoją w kontrze do takiego obrzucania łajnem politycznym choćby pana premiera, wyzywania go od niemieckich agentów, porównywanie do Hitlera, czy jakieś inne rzeczy, które padały z ust polityków PiS. Postawa pana prezydenta kontrastuje z ich zachowaniem w sposób pozytywny i jest dla nas dobrym prognostykiem na przyszłość - podsumował.