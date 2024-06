Skandale w polskim Kościele. Rewolucja w jednej diecezji?

Inna głośna sprawa wydarzyła się zaledwie kilka miesięcy później, we wrześniu 2023 r., kiedy w mieszkaniu ks. Tomasza Z., znajdującym się na terenie parafii p.w. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, doszło do interwencji pogotowia i policji. Ks. Tomasz Z., wikariusz i były już redaktor "Niedzieli Sosnowieckiej", zaprosił do mieszkania na terenie parafii w Dąbrowie Górniczej dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich zajmował się męską prostytucją, drugi był jego partnerem. W trakcie orgii duchowny i zaproszeni przez niego goście korzystali z silnych leków na potencję. U jednego z nich miało dojść do przedawkowania i ataku serca.