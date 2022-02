Skandal w Parlamencie Europejskim podczas debaty o Polskę

Prowadząca obrady Pina Picierno zdecydowała o ukaraniu europosła. Dżambazaki przeprosił później za swój gest, zaznaczając jednak, że zostało to "nadinterpretowane" i atakując samą wiceprzewodniczącą. "Wiceprezydent wyrwała coś z kontekstu, wyolbrzymiła to i ruszyła na polowanie na czarownice. Wszyscy inni chwycili przynętę. Ale uważaj, bo możesz zostać oskarżona o to samo. Gdyby miała Pani, choć odrobinę honoru, przeprosiłby Pani za kampanię przeciwko mnie" - napisał bułgarski polityk.