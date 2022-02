Wyrok TSUE ws. mechanizmu warunkowości. Debata w PE

Szydło: Polska broni bezpieczeństwa UE przed Putinem

- Z ust jednej z europosłanek (...) padło pytanie, co się dzieje w Polsce, co robi Polska. Polska zajmuje się tym, co w tej chwili jest najważniejsze dla mieszkańców Europy - bezpieczeństwem. I tego bezpieczeństwa, również waszego, broni. Broni przed Putinem, któremu m.in. tutaj w tej izbie pozwalano na realizację Nord Stream 2, któremu oddano bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Warto o tym przypominać, bo to są realne troski Europejczyków w dniu dzisiejszym - oświadczyła z kolei europosłanka PiS i była premier RP, Beata Szydło.