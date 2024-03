Siemoniak likwiduje CBA. "Duda do tego nie dopuści"

W piątek koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że projekt ustawy o likwidacji CBA jest gotowy. Skomentował to b. szef CBA Mariusz Kamiński, zwracając się do funkcjonariuszy. "Jestem pewien, że Prezydent Andrzej Duda do tego nie dopuści. Przetrwajcie w strukturach Państwa ten ponury czas" - czytamy we wpisie.