CBA do likwidacji. Siemoniak: jesteśmy na finiszu prac

- W związku z tym to biuro będzie po prostu formacją policyjną, nie służbą specjalną. Na wzór CBŚP czy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie wzmocniony pion antykorupcyjny w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma to w swoich zadaniach, która istniała, zanim powstało CBA. Ona będzie zajmowała się korupcją na najwyższych szczeblach, a cały segment dotyczący oświadczeń majątkowych i ich kontroli będzie przeniesiony do Krajowej Administracji Skarbowej - mówił.