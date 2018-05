Sejm zamienia się w twierdzę. Polacy piszą do Lecha Wałęsy, były prezydent rozważa przyjazd

Marszałek Marek Kuchciński i jego służby zamieniły Sejm w miejsce niedostępne dla obywateli. Niektórzy nie mogą wyjść, a niektórzy wejść. Nie odbędzie się Noc Muzeów, ani posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży planowane na 1 czerwca. Na reakcję zdecydował się Lech Wałęsa.

W końcu na wydarzenia zareagował były prezydent. "Pisza do mnie Obywatele i proszą żebym przyjechał do Sejmu. Rozważam taka decyzje" - napisał Lech Wałęsa na Twitterze.

Awantura w Sejmie. Sprawa trafi do Komisji Etyki

Z kolei w środę wieczorem doszło do scysji, kiedy posłowie opozycji próbowali dostać się do gabinetu Marszałka Sejmu. Jak twierdzi Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, parlamentarzyści chcieli wejść do Kuchcińskiego siłą. Jeden z nich - poseł Marek Sowa z Nowoczesnej - miał zwymyślać jedną z pracownic sekretariatu.