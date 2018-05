Awantura w Sejmie. Sprawa trafi do Komisji Etyki

"Wczorajszego wtargnięcia trojga posłów do sekretariatu Marszałka Sejmu i słów, które tam padły, nie można w żaden sposób usprawiedliwić" - napisał na Twitterze Andrzej Grzegrzółka. Dyrektor CIS zapowiedział również, że tą sprawą zajmie sejmowa Komisja Etyki.

Do awantury doszło w środę wieczorem, kiedy posłowie opozycji próbowali dostać się do gabinetu Marszałka Sejmu. Jak twierdzi Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, parlamentarzyści chcieli wejść do Kuchcińskiego siłą. Jeden z nich - poseł Marek Sowa z Nowoczesnej - miał zwymyślać jedną z pracownic sekretariatu.