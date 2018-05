Wanda Traczyk-Stawska: PiS obiecało tym ludziom pomoc

91-letnia weteranka Powstania Warszawskiego zaznacza w rozmowie z Wirtualną Polską, że PiS za mało robi dla osób niepełnosprawnych. Czy PO robiło więcej? - Też za mało, ale przynajmniej zostawili pieniądze. A gdzie te pieniądze teraz są? - pyta Traczyk-Stawska.

91-letnia weteranka Powstania Warszawskiego nie została ostatnio wpuszczona do niepełnosprawnych protestujących w Sejmie. - Po całym tym zamieszaniu mam teraz jeszcze telefony i zarzuty, że niby jestem w PO. A chciałam tylko wesprzeć matki tych chorych dzieci - mówi Wirtualnej Polsce Traczyk-Stawska.

Czemu w piątek nie została wpuszczona do protestujących w Sejmie? Miało to związek z ograniczeniami wpuszczania do parlamentu osób postronnych.