Sejm przyjął uchwałę o TK. Przyłębska zabrała głos

- Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszą instytucją do której można się odwołać jeśli są wątpliwości, co do konstytucyjności ustaw - mówiła z kolei była marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS. - Nie da się rządzić uchwałami. Cztery lata szybko miną, potem przyjdą rozliczenia. Dokonujecie zamachu stanu uchwałami! - dodała.