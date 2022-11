Scholz walczy o względy Chin. Europa patrzy z obawą na decyzje kanclerza Niemiec

Nasza rozmówczyni zwraca uwagę na napięcia, jakie wizyta wywołała między Olafem Scholzem a prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. - To było spięcie naprawdę na poważnie. Do dziś widać te tarcia. Między Macronem i Scholzem toczyła się rozgrywka: kto pojedzie pierwszy, a może pojadą razem? Doszło nawet do tego, że Scholz się taktycznie w pewnym momencie wycofał, Macron też zrezygnował, a wtedy kanclerz Niemiec uznał jednak, że do Chin poleci. To wywołało dużą irytację w Paryżu i odwołanie zaplanowanego wspólnego posiedzenia obu rządów - mówi.