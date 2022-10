Nagły ruch Chin. Eksperci nie mają wątpliwości: to oznacza eskalację wojny

A co z innymi krajami? - Kazachstan realizuje politykę bliską Pekinowi. To też problem dla Putina, że kraj ten realizuje politykę prochińską, a nie prorosyjską. A co do Egiptu, to kraj ten nie należy do grupy państw, które są szczególnie zaangażowane w politykę w tym rejonie świata. Egipt jest za to zainteresowany, żeby otrzymywać towary żywnościowe, przede wszystko zboże i olej z Ukrainy. Egiptowi może też chodzić o swoich studentów, których w Ukrainie jest sporo - analizuje Jan Piekło.