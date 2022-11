Rosjanie coś szykują na granicy z Polską. Warszawa reaguje

Rząd PiS zdaje sobie sprawę z zagrożeń. - Rosja jest zdolna do wszystkiego. Nie zawaha się używania jakichkolwiek środków, jeśli uzna, że jej się to opłaci. Kreml z pewnością dąży do destabilizacji sytuacji w Polsce. Ale nie tylko, dotyczy to również Litwy. Z partnerami z Litwy współpracujemy bardzo ściśle. Na pewno trzeba dopuszczać możliwość przygotowywania kolejnego hybrydowego ataku ze strony Rosji wymierzonego w kraje bałtyckie, w tym Polskę - mówi nam wiceminister Paweł Jabłoński.