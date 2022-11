Rosja reaguje na ruch Polski. Jest komentarz Kremla

Informację przekazaną przez Mariusza Błaszczaka w środę o uruchomieniu granicznej inwestycji, podobnej do tej na granicy z Białorusią, skwitował krótko rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zrobił to w obecności dziennikarzy na konferencji prasowej. Oświadczył na początku, że komentować nie chce, po czym stwierdził: - To sprawa Polaków, ich trzeba zapytać.