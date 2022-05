Chiny zaatakują Tajwan? "Jeśli Pekin oprze się na fałszywych informacjach, nic nie jest wykluczone"

Po pierwsze - że Pekin nie rezygnuje z sojuszu z Moskwą. Ba, będzie go pogłębiał. Po drugie - że kiedy Amerykanie budują swoją koalicję, to Chiny budują swoją. Pekin chciał pokazać, że nie jest osamotniony. Po trzecie wreszcie - Chiny chcą pokazać swoją determinację i udowodnić, że się nie boją. Że są silne. To był wyraźny sygnał dla regionu, mimo że wiele państw z tegoż regionu, deklarując akces do IPEF-u, pokazało, że nie zamierzają popierać Pekinu. A Pekin pokazał, że nie będzie o te kraje zabiegał, że nie będzie ich do siebie przekonywał.