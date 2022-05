Wspólne ćwiczenia Chin i Rosji. Pierwsze od wojny w Ukrainie

Rosja i Chiny przeprowadziły pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podaje we wtorek Sky News za anonimowym źródłem cytowanym przez "New York Times". Podczas nich doszło do incydentu. Rosyjskie i chińskie samoloty wojskowe zbliżyły się do japońskiego terytorium w czasie wizyty Joe Bidena. Japonia musiała reagować.