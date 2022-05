Chińczycy wściekli po wizycie Bidena w Japonii. "Wywołują wilka z lasu"

"Robiąc kłopoty w kwestii Tajwanu, Japonia postawi się tylko po przeciwnej stronie ponad 1,4 miliarda Chińczyków. Bez względu na to, co powiedzą lub zrobią Japonia i USA, nie zmieni to faktu, że Wyspy Diaoyu należą do Chin. Nie zmienią suwerenności terytorialnej Chin oraz praw i interesów morskich na Morzu Południowochińskim" - można przeczytać w oświadczeniu Komunistycznej Partii Chin, opublikowanym tuż po opuszczeniu Azji przez prezydenta USA.