Sanepid i policja intensyfikują kontrole. Będą działać również w święta i sylwestra

- Czyli co innego minister zapowiadał, a co innego napisano w rozporządzeniu. Na przykład odpuszczono partycję zaszczepionych w komunikacji, odwołując się do tego, że jest to niepoliczalne, a nie odpuszczona tej partycji w hotelarstwie, gdzie rzekomo jest to policzalne — podkreślił Wagner na antenie "Polskiego Radia".