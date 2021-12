Grodzki: Czekają nas święta naznaczone drożyzną i tragedią 89 tysięcy rodzin

Co stało się podczas środowej Komisji zdrowia? Posłowie mieli zająć się poselskim projektem, który ma dać pracodawcom narzędzie do weryfikacji szczepień lub testów na COVID-19. Jednak posłowie Konfederacji z Januszem Korwin-Mikkem na czele uniemożliwili to. Zdaniem Kajdanowicza taka sytuacja "brzmi jak żart, jeżeli mowa o pracach polskiego parlamentu".