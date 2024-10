Samotność Polski na scenie międzynarodowej [OPINIA]

Jeżeli Rosja prowadzi działania hybrydowe w całej Europie, to dlaczego tylko Polska zamyka rosyjski konsulat? Radosław Sikorski wyjaśnił, że była to odpowiedź na działania obywatela Ukrainy, zatrzymanego w styczniu br., który zamierzał podpalić fabrykę farby. Minister Sikorski zagroził też Rosji, że Polska również może eskalować. Podręcznikowa sekwencja wydarzeń w konflikcie to: zamkniecie konsulatu, wydalenie ambasadora, zerwanie stosunków dyplomatycznych, wojna. Na jakim etapie się zatrzymamy?