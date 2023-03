"Samolot idealny". Nowe wzmocnienie Ukrainy

Słowacja przekazała Ukrainie cztery myśliwce MIG-29. - To samolot, który został zbudowany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Może on przenosić uzbrojenie powietrzne, czyli rakiet F27 i R73 kierowane na podczerwień. Ma działko, które jest bardzo skuteczne. Jako samolot do zwalczania środków napadu powietrznego jest idealny - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych i ekspert Fundacji Stratpoints. - Sądzę, że na razie Ukraina będzie próbowała zbudować strefy w powietrzu, w których będzie można zwalczać wszystko to, co Rosjanie będą odpalać w kierunku Ukrainy. Myślę, że dowództwo ukraińskie ma taki plan i wie, z których miejsc Rosjanie odpalają. W tych miejscach te samoloty będą na pewno dyżurowały i skutecznie zwalczały środki rosyjskiego napadu powietrznego. Może dojść do spotkań lub nawet zestrzeleń, ale doświadczenia ostatnich konfliktów pokazują, że pilot zestrzeliwuje drugi samolot nawet go nie widząc. Widząc go tylko na radarze i używając rakiet średniego lub dalekiego zasięgu. Bardzo rzadko dochodzi do typowej walki powietrznej, którą znamy z filmu "Top Gun" - dodał.