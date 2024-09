Sąd łaskawy dla pijanego radnego Trzeciej Drogi. Zadziwiające uzasadnienie

Podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych znalazł się na ostatnim miejscu Trzeciej Drogi w wyborach do rady powiatu. Mimo to poparło go 463 wyborców, co pozwoliło na zdobycie mandatu. Być może pomogło to, że M. to przy okazji znany w Biłgoraju lekarz internista i gastroenterolog. Do niedawna był także zastępcą dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu.