Pod dwójką dzieci załamał się lód. Dramatyczny moment akcji ratunkowej

Jedna minuta – tyle czasu zajęło ratownikom dotarcie do dwójki dzieci, pod którymi załamał się lód na rzece Aluta w Rumunii – podał portal info112.pl. Nagranie przebiegu dramatycznej akcji ratunkowej opublikowało w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii. Jak przekazały służby ratunkowe, dwoje dzieci wpadło do rzeki Aluta. Poszkodowani utrzymywali się na powierzchni tylko za pomocą kawałków lodu. Na ratunek dzieciom natychmiast ruszyli strażacy. Liczyła się każda sekunda. Ratownicy łamiąc wiosłami lód, w zaledwie minutę dotarli do poszkodowanych i wciągnęli ich na pokład łodzi, dzięki czemu dzieci udało się uratować - podał portal info112.pl. "Jedna minuta za dwa życia! Gratulacje Cristian, Daniel, Mihai i Alexandru! W pełni zasługuje na nasz podziw" – napisało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii na Facebooku.