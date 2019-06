Rzecznik rządu Piotr Müller o sztabie wyborczym PO: Sztab smutasów

- Wczoraj zobaczyłem ten sztab PO. Przepraszam, ale to sztab smutasów. To był smutny obraz. Brak energii. Może temperatura powoduje, że nie ma energii ze strony Platformy Obywatelskiej - powiedział rzecznik rządu PiS Piotr Müller.

Piotr Müller był w czwartek wieczorem "Gościem Wiadomości" TVP Info. Najpierw skomentował słowa Grzegorza Schetyny, który o programie 500 plus powiedział ostatnio, że "nic co dane nie będzie odebrane", ale program powinien być "bardziej sprawiedliwy".

- Grzegorz Schetyna codziennie ma inny program wyborczy, a w zasadzie pokazuje, że go nie ma, bo jak mieli szeroką Koalicję Europejską do Parlamentu Europejskiego, to w ogóle nie dało się określić programu. Teraz boi się składać konkretne deklaracje, bo nie wie, z kim wystartuje do Sejmu - powiedział Müller.