Koalicja Obywatelska przedstawiła sztab wyborczy. Na czele Krzysztof Brejza

Grzegorz Schetyna przedstawił sztab wyborczy na jesienne wybory parlamentarne. Na jego czele stanie Krzysztof Brejza. Oprócz niego znajdą się tam Adam Szłapka, Barbara Nowacka, Jacek Karnowski i Bartosz Arłukowicz.

Sztab wyborczy PO-KO

Ze sztabem będzie współpracować Bartosz Arłukowicz. - Kampanie się zmieniają, bo czasy są inne. Konferencje prasowe i billboardy nie wystarczą. Kluczem są rozmowy w terenie. Najpierw pojedziemy do naszych kandydatów, a później wyjdziemy do ludzi - mówił o swojej roli polityk. Jeśli samorządowcy zdecydują się na start do Senatu, to mają nie mieć kontrkandydatów ze strony opozycji, co ma ułatwić im sukces.