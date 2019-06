Syn Donalda Trumpa został opluty w luksusowym drink barze w Chicago

Młoda pracownica drink baru napluła w twarz Ericowi Trumpowi. Została aresztowana przez Secret Service, ale po jakimś czasie zwolniona. Syn Trumpa nie wniósł przeciwko niej zarzutów.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem około godz. 20.30. Eric Trump od kilku dni przebywa w Chicago. Wieczorem przyjechał do luksusowego drink baru Aviary w Chicago. Jedna z pracownic podeszła do niego i splunęła mu w twarz, mówiąc że jest przeciwniczką prezydenta Donalda Trumpa - informuje portal Breitbart News.