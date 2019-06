Prezes Polskiej Fundacji Narodowej: Jesteśmy w stałym kontakcie z Hollywood

Polska Fundacja Narodowa "prowadzi rozmowy z Hollywood" na temat filmu o polskich bohaterach, np. rotmistrzu Pileckim - powiedział Filip Rdesiński, prezes PFN. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów, bo "są tacy, którzy chcą pokrzyżować te plany".

Rdesiński dodał, że winę za to ponosi "lobby, któremu zależy na tym, aby Polska była krajem słabym i zdezorganizowanym". Aby "odkłamywać" fałszywy wizerunek Polski PFN zamierza zapraszać do naszego kraju dziennikarzy oraz przedstawicieli elit opiniotwórczych z całego świata. - Chcemy ich przekonać do Polski, by dalej dobrze mówili o naszym kraju albo nawet zainwestowali tutaj swoje pieniądze - dodaje prezes fundacji.