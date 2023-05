Rzecznik rządu atakuje Tuska. "Dlaczego oszukał mieszkańców?"

Müller przekazał, że PiS w regionie słupskim przygotowuje akcję informacyjną, by mieszkańcy przypomnieli sobie, co przed laty obiecywał Donald Tusk i wiedzieli, jakie środki otrzymali za rządów PiS. - Uważamy, że w sposób rzetelny należy o tym mówić. Jeżeli (Donald Tusk) chce konkurować politycznie (…), to warto, by mieszkańcy regionu słupskiego pamiętali o tym, co on wtedy obiecywał – powiedział rzecznik rządu.