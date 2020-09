Rzecznik Praw Dziecka. Bartosz Arłukowicz starł się z rzecznikiem PiS

Rzecznik Praw Dziecka. Fogiel: To sprawa dla prokuratury

Radosław Fogiel powiedział, że mimo wniosków o odwołanie Mikołaja Pawlaka ze swojej funkcji, nic takiego nie będzie mieć miejsca. Dodał, że opisany przez rzecznika proceder został opisany w prasie, a teraz rzecznik złożył na tej podstawie zawiadomienie do prokuratury. Konkretnie chodzi o nielegalny handel tabletkami hormonalnymi w internecie.

Słysząc to Bartosz Arłukowicz odpowiedział, że w sytuacji, w której 4 miliony dzieci poszło do szkół w środku trwania epidemii, sytuacja, w której Rzecznik Praw Dziecka zajmuje się "swoimi obsesjami" jest absurdalna. - Co wam się panowie po nocach śni? - pytał swojego oponenta Arłukowicz.