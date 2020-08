Seks-poseł Łukasz Zbonikowski został prezesem spółki skarbu państwa. Wcześniej PiS wyrzuciło go z partii

Poseł Łukasz Zbonikowski został wyrzucony z PiS

- Decyzja była taka, że nie znajdzie się na listach wyborczych PiS. Potwierdzam, że zapadła decyzja o usunięciu go z partii. Usunięcie odbywa się uchwałą władz okręgu i my na tę uchwałę czekamy - przyznał rok temu rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Według Moniki Zbonikowskiej, jej mąż miał upokarzający przepis na to, jak powinna zachowywać się małżonka. Możemy w nim przeczytać, że żona "ma być ładna, żeby seks nie był przymusem, niewysoka, z płaską głową, żeby można było na niej postawić szklankę z piwem, do tego posłuszna, inteligentna i w miarę majętna, powinna być katoliczką – by wiedziała, gdzie jej miejsce. Dobrze, aby była naiwna, bo uwierzy w co trzeba". - Zrozumiałam, bo to przepis na mnie - mówiła Monika Zbonikowska w rozmowie z " Gazetą Wyborczą".