Z Jarosławem Kaczyńskim najlepiej wychodzi się na zdjęciu [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Zarówno w tłustych, jak i w chudych latach do prezesa ustawia się długa kolejka. Na Nowogrodzką regularnie zjeżdżają rządowe limuzyny, bo Kaczyński zwołuje tu ministrów na partyjne narady. W starej drukarni przyjmował chociażby Rexa Tillersona, sekretarza stanu w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Choć po ponownym przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku Nowogrodzka znów zyskała na znaczeniu, to widoczną tego oznaką są jedynie rządowe auta. Z zewnątrz budynek nadal wygląda jak na zdjęciach z lat siedemdziesiątych, kiedy parkowały przed nim duże fiaty i łady.

Jest 27 lipca 2018 roku, leniwy i upalny piątek w środku wakacji. Do gabinetu Kaczyńskiego wchodzą austriacki przedsiębiorca Gerald Birgfellner z żoną Karoliną oraz Grzegorz Tomaszewski. To rodzina.

Birgfellner ma odpowiadać za przygotowanie wartej 300 milionów euro inwestycji, takie zlecenie dostaje od Srebrnej. To doświadczony gracz w branży, jest menedżerem projektów deweloperskich, budował centra handlowe i biurowce. Zna też polskie realia – pracował we Wrocławiu, gdzie też przygotowywał budowę galerii handlowej. W lipcu mija już ponad rok, jak pracuje dla Srebrnej. Liczy na to, że wieżowiec przyniesienie mu znaczne zyski.

Kaczyński jest innego zdania. Mówi: – To nie ma żadnego znaczenia w takich kampaniach. Ja jestem w fundacji [chodzi o Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, do którego należy Srebrna], zupełnie wystarczy... To to nie ma żadnych szans. To nie do obrony.