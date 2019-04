Kaczyński negocjował ws. Srebrnej na Nowogrodzkiej. Teraz może mieć kłopoty

Poseł PO Krzysztof Brejza opublikował stanowisko PKW ws. jego interwencji. Z dokumentu wynika, że negocjacje Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie PiS w sprawie spółki Srebrna mogły być wbrew prawu. PKW powołuje się na przepis karny art. 49b ustawy o partiach politycznych.

Polityk PO zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej z pytaniem, czy "w lokalu lub nieruchomości posiadanej przez partię polityczną służacej do wskazanych przez nią celów statutowych mogą być prowadzone negocjacje, rozmowy lub inne działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego, które nie zarządzają majątkiem Skarbu Państwa".

Jednocześnie zaznaczono, że "ocena, czy partia działa zgodnie z art. 24 ust. 5 nie należy do PKW, lecz do organów ścigania i sądów, ponieważ naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie określone w art. 49b. ustawy". Chodzi o "użyczenie nieruchomości partii wbrew przepisom ustawy, naruszenie zasad gromadzenia środków finansowych partii". Grozi za to kara grzywny.