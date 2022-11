Następna rakieta spadnie na Polskę? Ludzie reagują po tragedii

Na teren suszarni we wsi leżącej blisko granicy z Ukrainą spadła rakieta. Jak później informowały polskie władze, był to najprawdopodobniej pocisk ukraińskiej obrony powietrznej. Doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Polskie władze podkreśliły, że wszystko wskazuje na to, iż sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.