Wiadomo, dlaczego zatrzymano też żonę Czarneckiego

- Funkcjonariusze CBA zatrzymali na lotnisku pana Czarneckiego i jego małżonkę. Nie znam osobiście szczegółów, bo to świeża informacja. Wiem jednak, że zostali zatrzymani oboje, by nie doszło do mataczenia. Celem zatrzymania jest postawienie zarzutów, podejmowanie dalszych czynności procesowych. Czynności będą odbywały się równolegle i było ryzyko mataczenia czy też uzgadniania wzajemnych wersji, dlatego zostali zatrzymani oboje - powiedział Myrcha.