Ryba rodem z horroru. Ukrywa się w głębinach

"Wiele pozostaje jeszcze do zbadania"

- Na świecie znane były tylko 53 gatunki chimer. To już 54 - powiedział portalowi Live Science główny autor badania i dyrektor programowy Pacific Shark Research Center na San Jose State University w Kalifornii, David Ebert. - Chimery są rzadkie w tym regionie świata(...). Nowe odkrycia, takie jak to, pokazują nam, jak niewiele wiemy o środowisku morskim i jak wiele pozostaje jeszcze do zbadania - dodał specjalista.