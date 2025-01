Rusza procedura uchylenia immunitetu Daniela Obajtka w Parlamencie Europejskim

Czarne chmury nad Danielem Obajtkiem. Do PE trafił wniosek w sprawie uchylenia jego immunitetu. Polskie MS chce, by były prezes Orlenu mógł odpowiadać ws. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Przewodnicząca PE Roberta Metsola skierowała wniosek do parlamentarnej Komisji Prawnej.