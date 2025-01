Ujawniamy wynagrodzenia dla byłego zarządu Polska Press

Jak zapewniał Obajtek, transakcja miała być opłacalna dla koncernu, ponieważ dawała spółce dostęp do 17,4 milionów użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press. – A to skutecznie wzmocni sprzedaż całej Grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data – mówił Obajtek. Orlen zapłacił za Polska Press ponad 220 mln zł.

Pytany o to Daniel Obajtek zaprzeczał i zapewniał, że to normalny biznes.

W kwietniu 2021 roku, po przejęciu Polska Press przez Orlen, stanowisko redaktor naczelnej całej grupy, a później członka zarządu objęła Dorota Kania. To była m.in. redaktor naczelna Telewizji Republika, wicenaczelna portalu Niezalezna.pl, dziennikarka "Gazety Polskiej".

Już pierwszego roku rządów nowej naczelnej, w 2021 r. średnia sprzedaż dzienników regionalnych – w większości należących do Polska Press – spadła o 17,5 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.

Jak wynika z dokumentów finansowych w KRS, w 2022 roku zarząd Polska Press otrzymał łącznie 3,66 mln zł, rok później było to jeszcze więcej – 3,94 mln zł. Rada Nadzorcza otrzymała z kolei w 2022 r. 404 tys. zł, rok później 502 tys. zł. Również tzw. kluczowy personel (dyrektorzy, osoby zarządzające) w spółce zarobił znacznie więcej. W 2022 r. było to 11,6 mln zł, a rok później już 15,2 mln zł.

A to nie wszystko. Z tych samych dokumentów finansowych w KRS wynika, że po rozwiązaniu umowy członkowie zarządu mieli otrzymać trzymiesięczną odprawę i pieniądze z tytułu zakazu konkurencji (przez pół roku).

Cytowane przez PAP biuro prasowe Orlenu podkreślało, że z wieloma zaplanowanymi działaniami poprzedniego zarządu nie zgodzono się i wprowadzono znaczące korekty, np. w przychodach reklamowych, które były oszacowane nieadekwatnie do rynku.

Bortkiewicz był współpracownikiem Jacka Kurskiego. Z TVP związany od początku 2016 roku. Pełnił funkcję dyrektora biura zarządu, przemianowanego potem na biuro spraw korporacyjnych. W 2020 roku objął też funkcję zastępcy dyrektora biura reklamy TVP. Doradzał również zarządowi Telewizji Publicznej za rządów PiS - za co zarobił 1,4 mln zł. Również z Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego przeszedł do zarządu Polska Press Łukasz Greszta. Z kolei Miłosz Szulc od 2018 roku do listopada 2020 roku był prezesem Ruchu.