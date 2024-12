Ruch Romanowskiego w sprawie biura poselskiego. Wysłał pismo i...zniknął

Za posłem Suwerennej Polski wydano list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania, a do Interpolu zwrócono się o wydanie tzw. czerwonej noty . Jednak do chwili obecnej funkcjonariuszom policji nie udało się dokonać jego zatrzymania.

To jeden z zaufanych ludzi kolegi Romanowskiego – Michała Wosia. Mimo młodego wieku w resorcie sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry pełnił funkcję zastępcy dyrektora w departamencie wykonania orzeczeń i probacji, a wcześniej był specjalistą ds. komunikacji w ministerstwie środowiska. Jest aktywny w mediach społecznościowych, a większość jego wpisów to chwalenie PiS, ziobrystów i bezpardonowa krytyka rządu Donalda Tuska. Na nasze pytania nie odpisał.

Do dalszego prowadzenia biura poselskiego odniósł się w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jesteśmy umówieni z policją, która przekaże natychmiast informacje o zatrzymaniu do komendanta Straży Marszałkowskiej. On mi przekaże te informacje, wtedy my przestajemy wypłacać mu uposażenie poselskie i przejmujemy prowadzenie jego biura poselskiego jako Kancelaria Sejmu – mówił w TVN24.