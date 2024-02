Rozejm bez zwycięstwa Ukrainy? Ukraiński dowódca ostrzega: "rozpocznie się wewnętrzna rzeź"

W Ukrainie trwa polityczny spór wokół mobilizacji. Politycy nie mogą dojść do porozumienia, kto ma być wcielany do wojska, jaki będzie czas służby i jak ściągnąć do kraju obywateli, którzy wyjechali za granicę. Najnowsza propozycja parlamentu to wprowadzenie kar 3-5 lat więzienia za ucieczkę przed mobilizacją za granicę.