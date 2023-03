Równonoc wiosenna 2023. Kiedy wypada?

Równonoc wiosenna. Czym jest przesilenie marcowe?

Równonoc marcowa to dzień, w którym długości dnia oraz nocy są niemal równe. Od tego czasu zmieni się również kąt padania promieni słonecznych względem równika. Przez kolejne sześć miesięcy Słońce będzie mocniej oświetlać północną półkulę, przez co w położonych na niej regionach będzie robić się coraz cieplej. Wiosna 2023 potrwa do 21 czerwca. W tym dniu rozpocznie się kalendarzowe lato.