Prawda o wojnie okazała się inna. Nerwowo w Rosji

I odnosi się bezpośrednio do jego słów. - Rosjanie twierdzą, że udało im się użyć systemów obrony walki elektronicznej. Tłumaczyłoby to, dlaczego one uderzyły w budynki mieszkalne. W przeciwnym wypadku musielibyśmy założyć, że celem Ukraińców były obiekty cywilne, a nie militarne - wyjaśnia.