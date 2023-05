Ataki dronów w Moskwie. "Manipulacja rosyjska"

"Jeśli jakieś działania są nielogiczne, bliżej leżą ruchom rosyjskim"

- Ten atak nie ma zupełnie żadnego sensu ze strony Ukraińców. Za to przynosi same pozytywy dla Rosjan. Tym bardziej, że nie ma żadnych ofiar tego ataku. Poza tym, drony uderzyły w cel cywilny, co kłóci się z zapewnieniami Wołodymira Zełenskiego, że działają w Ukrainie, a jeśli atakują, to cele militarne. Nie sądzę, by wychylili się aż tak. Nie ma takiej opcji - dodaje płk Matysiak.