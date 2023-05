Zełenski "zaczyna korzystać". I wychodzi prawda o Polsce

Kaźmierczak uważa, że jeśli chodzi o Polskę, Ukraińcy uznali, że "to, co mogli od nas dostać to dostali i nic więcej dla nich nie możemy już zrobić". "To akurat nieprawda - ale fakty się nie liczą - liczy się percepcja. Niemcy i Francja jako adwokaci już raz grali na Ukrainie po zajęciu Krymu i Donbasu - skończyło się niekorzystnymi wymuszeniami zamrożenia konfliktu i próbami większych wymuszeń w ramach formatu normandzkiego. Teraz może być podobnie" - prognozuje ekspert.