Wówczas Guzenko oskarżył Putina, że ​​fakt nierozpoczęcia w 2014 roku wojny z Ukrainą na pełną skalę doprowadził do "obecnej sytuacji w Ukrainie". - Gdyby 10 lat temu jeden dziadek nie uczciwie walczył w 2014 r., to całe to (przekleństwo) by się nie wydarzyło i tak wielu chłopców by nie zginęło. A teraz nas zabierają do niewoli i zabijają - powiedział.