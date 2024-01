Igor Girkin skazany. Wpadł w Moskwie

"Nawoływanie do ekstremizmu"

O Girkinie zrobiło się głośno w kontekście sytuacji w Ukrainie. W 2014 r. dowodził jednym z oddziałów w Donbasie podczas zbrojnego powstania przeciw ukraińskim władzom. Przez blisko trzy miesiące pełnił funkcję ministra obrony Donieckiej Republiki Ludowej. Co więcej, w listopadzie 2022 r. sąd w Hadze skazał go zaocznie na dożywotnią karę pozbawienia wolności w związku z katastrofą malezyjskiego Boeinga 777 w obwodzie donieckim latem 2014 roku. Uznano go za jednego ze sprawców tego zdarzenia.