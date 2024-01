ISW ostrzega. Rosja wykorzystuje katastrofę Ił-76

ISW podkreśla, że zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie, kwestia wymiany jeńców wojennych jest drażliwym tematem, który wywołuje silne emocje. Think tank dodaje, że rosyjscy urzędnicy wysunęli bezpodstawne twierdzenia, że Ukraińcy zestrzelili samolot za pomocą amerykańskich lub niemieckich systemów rakietowych. Najprawdopodobniej jest to próba zniechęcenia zachodnich rządów do dostarczania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej, które są niezbędne do dalszej obrony tego kraju.